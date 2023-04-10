Форвард СКА Волков: «В матче в Москве нужно убрать мелкие ошибки и строго сыграть в обороне»

Нападающий СКА Александр Волков прокомментировал поражение от ЦСКА (3:7) в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина.

— Неплохо начали, провели неплохой матч. Допустили грубые ошибки, над которыми поработаем, исправим. Будем еще сильнее. Бились, старались, неплохо сыграли.

— Подставили ли вы клюшку под первую шайбу Никишина?

— Нужно смотреть, я не знаю. Повторы есть, лига разберется. Главное, гол забили.

— Что нужно сделать в Москве, чтобы встретиться в Петербурге?

— Ничего не надо делать, нужно играть также, как и сегодня, убрать мелкие ошибки, строго сыграть в обороне. Хороший матч был, детали сыграли. Будем делать все тоже самое, только разберем. Будем лучше.

— Резво начали, такого никогда не было в этом сезоне. Обычно такое было во втором периоде. Почему так сбавили обороты резко сегодня?

— Не считаю, что сбавили. Соперник тоже играет. Подловили нас? Никто нас не ловил, сами отдали. Не считаю, что они добавили, это мы им сами дали это сделать.

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев