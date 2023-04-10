Форвард СКА Кетов о драке после матча с ЦСКА: «Что сделаешь. Попался в капкан»

10 апреля, 23:08
Нападающий СКА Евгений Кетов прокомментировал драку после финальной сирены в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:7).
— Что не поделили в этот раз у борта?
— Момент такой, попало. Что сделаешь. Попался в капкан (смеется).
— Ваш друг Шипачев ждет вас в финале. Будет ли это дополнительной мотивацией?
— Он молодец, рад за него. Мы пока думаем о следующем матче, рано еще о финале думать. Все в наших руках, лед скользкий, шайба круглая.
ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.
Георгий Горностаев