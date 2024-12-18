Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:20

Нападающий СКА Кузнецов — о поражении от «Локомотива»: «В таких больших играх все решает один момент в конце»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Что не получилось реализовать из задуманного на матч с «Локомотивом»? Сложно сказать. Мне кажется, кость в кость играли, на равных. Игра была хорошая, боевая. Не знаю, надо подумать, как где ошиблись. Я думаю, тренеры подскажут, исправим. Еще раз говорю, бились до конца, старались, но «Локомотив» забил на одну шайбу больше, чем мы, — начал Кузнецов.

— В чем «Локомотив» превзошел СКА?

— Забили на одну больше, чем мы — вот и вся разница. Они использовали свой момент, а мы не использовали. В таких играх очень важно иметь терпение и ждать момента. К сожалению, у них получилось реализовать момент, а у нас нет.

— Могла ли отразиться на неудачном результате возможная накопленная усталость большинства игроков СКА после серии матчей сборной России на Кубке Первого канала?

— Да сложно сказать. Не знаю. Вроде и свежесть была, и силы. В принципе, не первый раз играем столько игр подряд.

— Так-то от «Локомотива» в сборной было намного меньше игроков, чем от СКА.

— Это не всегда помогает. А так хоть в хоккейном ритме находишься, в тонусе. Еще раз повторюсь, что довольно-таки хорошая игра была в плане борьбы. Они использовали свой момент, мы — нет. В принципе, вся разница. В таких больших играх все решает один момент в конце, — сказал Кузнецов «СЭ».

СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Читайте также
Американский хоккеист Уитни призвал допустить сборную России до Олимпиады
Стало известно о завершении расследования дела об убийстве сотрудника МАДИ
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Почему Винисиуса назвали лучшим игроком мира и причем тут российские клубы
Иван Букин: биография трехкратного чемпиона России и партнера Александры Степановой
Сегодня
Вчера
Неделя