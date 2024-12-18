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Сегодня, 08:40

Кузнецов — о «СКА Арене»: «Я чувствую себя здесь очень комфортно — надо только немножко привыкнуть, правильно обжиться»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» прокомментировал возвращение петербургской команды на «СКА Арену».

С 12 по 15 декабря на «СКА Арене» прошли матчи Кубка Первого канала с участием национальных сборных.

— То, что люди здесь сотворили за сутки — переделали лед, он стал хорошего качества — это, конечно, мировой уровень. В России так сильнейший, и в Европе точно, я думаю. Знаю, люди не спали двое суток, делали для нас все. Огромное спасибо им, потому что это — нечеловеческий труд, это заслуживает уважения. Этот труд никто не видит, но люди сотворили невозможное.

— «СКА Арена» и Ледовый дворец — это небо и земля?

— Не земля и небо, а стадионы разного поколения. На «СКА Арене» — все новейшее. Я чувствую себя здесь очень комфортно — надо только немножко привыкнуть, правильно обжиться. Это как когда заезжаешь в новую квартиру, в новый дом: там надо что-то подвинтить, подкрутить. Это нормально. Надеюсь, что как можно быстрее обживемся и будем чувствовать себя комфортно, — сказал Кузнецов «СЭ».

«СКА Арена» была сдана в эксплуатацию в 2023 году и вмещает 21 542 зрителя. Это самая большая хоккейная арена в мире. В июне 2024 года на стадионе случился пожар, после которого он был закрыт на реконструкцию.

Ранее СКА играл в «Ледовом дворце», который вмещает 12 300 зрителей.

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК СКА
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