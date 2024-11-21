Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:26

Нападающий СКА Галимов в результате обмена перешел в «Авангард»

Алина Савинова
Эмиль Галимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

СКА обменял нападающего Эмиля Галимова в «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба. Контракт 32-летнего хоккеиста с «ястребами» рассчитан до конца сезона-2024/25.

В результате обмена петербуржцы получили денежную компенсацию.

«Эмиль Галимов — техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу», — заявил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.

В нынешнем сезоне Галимов провел 10 матчей в ВХЛ, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Ранее он также выступал за «Нефтехимик», «Локомотив» и «Ак Барс».

Эмиль Галимов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow
Сегодня
Вчера
Неделя