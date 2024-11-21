Нападающий СКА Галимов в результате обмена перешел в «Авангард»

СКА обменял нападающего Эмиля Галимова в «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба. Контракт 32-летнего хоккеиста с «ястребами» рассчитан до конца сезона-2024/25.

В результате обмена петербуржцы получили денежную компенсацию.

«Эмиль Галимов — техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу», — заявил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков .

В нынешнем сезоне Галимов провел 10 матчей в ВХЛ, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Ранее он также выступал за «Нефтехимик», «Локомотив» и «Ак Барс».