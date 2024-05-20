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20 мая, 22:17

Форвард СКА Грицюк — об отъезде в НХЛ: «Хуже уже точно не будет»

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Нападающий СКА Арсений Грицюк ответил на вопрос о возможной критике в свой адрес в случае отъезда в НХЛ.

«Ох... Перебираясь из Омска в Питер, я уже столкнулся с такой волной хейта и негодования, что, думаю, хуже уже точно не будет (Смеется.). Конечно, немного страшно уезжать и слышать в свой адрес наборы междометий и нелестных слов, но все же пока предпочитаю об этом не думать», — приводит слова Грицюка RT.

В прошлом сезоне 23-летний Грицюк провел 60 матчей за СКА, в которых забросил 23 шайбы и отдал 21 результативную передачу.

Источник: RT
Арсений Грицюк
Хоккей
НХЛ
ХК СКА
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