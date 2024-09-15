Нападающий СКА Грицюк пропустит матч с «Ладой» из-за травмы

Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг сообщил, что форвард петербургского клуба Арсений Грицюк не сможет сыграть в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

Встреча состоится 15 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 17:00 по московскому времени.

«Уважаемые болельщики! Сегодня на лед не сможет выйти Арсений Грицюк, который получил микротравму в прошлой игре. На этом этапе, в самом начале чемпионата, нет никакого смысла рисковать здоровьем игроков, поэтому мы дадим Сене спокойно восстановиться и будем ждать его полностью готовым в следующих играх», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

В текущем регулярном чемпионате 23-летний Грицюк провел 4 матча, набрав 4 (2+2) очка. СКА занимает 9-ю строчку в Западной конференции с 3 очками, клуб находится вне зоны плей-офф.