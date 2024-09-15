Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:30

Нападающий СКА Грицюк пропустит матч с «Ладой» из-за травмы

Владислав Маслов
Корреспондент
Арсений Грицюк.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг сообщил, что форвард петербургского клуба Арсений Грицюк не сможет сыграть в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

Встреча состоится 15 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 17:00 по московскому времени.

«Уважаемые болельщики! Сегодня на лед не сможет выйти Арсений Грицюк, который получил микротравму в прошлой игре. На этом этапе, в самом начале чемпионата, нет никакого смысла рисковать здоровьем игроков, поэтому мы дадим Сене спокойно восстановиться и будем ждать его полностью готовым в следующих играх», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

В текущем регулярном чемпионате 23-летний Грицюк провел 4 матча, набрав 4 (2+2) очка. СКА занимает 9-ю строчку в Западной конференции с 3 очками, клуб находится вне зоны плей-офф.

Источник: Официальный телеграм-канал Романа Ротенберга
Арсений Грицюк
ХК СКА
Роман Ротенберг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Сегодня
Вчера
Неделя