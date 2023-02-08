Нападающий СКА Гусев занимается по индивидуальной программе и готовится сыграть с «Сибирью»

По информации «СЭ», нападающий СКА Никита Гусев, пропустивший три последних матча своей команды в чемпионате КХЛ, готовится в по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге в «Хоккейном городе» вместе с молодыми игроками клубной системы.

Он пропустит еще три встречи, которые армейцы проведут на выезде против «Автомобилиста», «Авангарда» и «Барыса». Ожидается, что Гусев вернется в основной состав 16 февраля в домашнем матче против «Сибири».

«У нас нет конфликтов в команде, — ответил главный тренер команды Роман Ротенберг после недавней игры с «Локомотивом» на вопрос о причинах отсутствия Гусева. — Идет ротация. Если вы заметили, многие лидеры уже отдыхали. Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая «физика» в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф. А с Никитой мы работаем. Хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф».

В нынешнем чемпионате форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах и идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров СКА.