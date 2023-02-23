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23 февраля, 23:11

Нападающий СКА Хайруллин недоволен тем, как провел конец регулярного чемпионата

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Форвард СКА Марат Хайруллин рассказал «СЭ» о личной результативности в сезоне-2022/23.

— Перед плей-офф не настораживает, что СКА пропустил пять шайб от «Сочи»?

— Сегодня случилась такая игра. Посмотрим видео, проанализируем ошибки. Конечно, их надо убирать перед плей-офф. Время еще есть. На тренировках обратим на это внимание.

— СКА забросил «Сочи» шесть шайб, но вы не набрали ни одного очка. Чем можете это объяснить?

— Не знаю, я недоволен тем, как провел концовку чемпионата. Играл не особо хорошо. Надеюсь, в плей-офф начну с чистого листа. И буду играть так, как играл большую половину сезона. Надеюсь, что прорвет.

— Может быть, низкая результативность — следствие усталости к концу сезона?

— Не сказал бы. Я также играл в удовольствие. Сложно объяснить, почему это произошло.

— Расстроились, что выпали из гонки лучших бомбардиров чемпионата?

— Немного, конечно, расстроился. Но ничего страшного. Все впереди — думаю, это не последняя моя борьба. Буду продолжать помогать команде. Главное — командный результат.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за СКА 65 матчей и набрал 54 (28+26) очка.

Марат Хайруллин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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