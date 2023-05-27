Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:34

Хуснутдинов: «Уже прооперировался, буду готов к первому сбору СКА»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал о своем состоянии после травмы, полученной во время выступлений за сборную «России 25» в майском турне.

— Можно ли сказать, что Ротенберг в СКА и сборной — это два разных тренера?

— Нет, он одинаковый и там, и там, — передает слова Хуснутдинова корреспондент «СЭ» Сергей Жуков.

— Как вы себя чувствуете после травмы, полученной в сборной, и как проходит восстановление?

— Отлично. Уже прооперировался. Думаю, через 3-4 недели буду готов.

— По поводу матчей «России 25» с Белоруссией — как вы их оцените? Может быть, нанесение травмы было из-за грубой игры белорусов?

— Нет, все туда приехали побеждать. И мы, и белорусы хотели победить. Это хоккей. Любой может получить травму. Ты не можешь жалеть себя. Ты выкладываешься на все сто процентов. Такое случается, что получаешь травму. Слава богу, что к сборам команды буду готов.

— То есть к первому сбору СКА вы успеете?

— Конечно, успею.

Хуснутдинов провел три матча за «Россию 25»: два против Белоруссии (4:0; 6:2) в Челябинске и один против Казахстана (3:0) в Астане. 20-летний хоккеист получил перелом и перенес операцию.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
0
Читайте также
В женском теннисе вспомнили о судьбе Пэн Шуай. WTA больше не разыскивает пропавшую китаянку
5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с 320-летием: «Никогда не забываю, что я — петербуржец. Наш город — особенный»