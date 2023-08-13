17-летний форвард СКА Демидов — о работе с Ротенбергом: «Он общается с каждым игроком»

Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о взаимодействиях с тренерским штабом.

— Не задумывались об аренде в другой клуб КХЛ?

— Думал, но разговаривать об этом нужно с нашим главным тренером. Мы об этом пока не говорили. У нас также есть команда ВХЛ. Я не против сыграть там. Молодому хоккеисту много не надо. Главное — играть и набираться опыта.

— С кем из тренерского штаба СКА контактируете больше всего?

— С Алексеем Геннадьевичем Бабинцевым. Он работает с молодежью. Мы давно знакомы, еще с юниорской сборной.

— Роман Ротенберг часто проводит индивидуальные беседы с вами?

— Да. Он общается с каждым игроком. Подсказывает, в чем добавить, что убрать из своей игры.

— Что просил убрать?