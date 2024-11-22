Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:10

Зинченко — о победе СКА над «Торпедо»: «Не могу сказать, что после 3:0 мы расслабились»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Нападающий СКА Иван Зинченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Алексеем Михайловым подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:1).

По итогам первого периода СКА вел со счетом 3:0, а второй период остался за гостями из Нижнего Новгорода (0:1). В третьем периоде армейцы забросили последнюю шайбу в матче.

«Не могу сказать, что [после 3:0] мы расслабились. Во втором периоде «Торпедо» стало более цепко играть с шайбой, не так много потерь уже было от них, поэтому второй и третий периоды оказались тяжелыми. Они тоже приехали сюда доказывать. Любая команда, которая приезжает сюда, выдает свою лучшую игру», — сказал Зинченко «СЭ».

КХЛ
ФК Торпедо (Москва)
ХК СКА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В Белом доме заявили, что применение «Орешника» не повлияет на поддержку Украины
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Россияне стали вдвое чаще жаловаться на блокировку счета из-за включения в базу ЦБ
У водителя упавшего с высоты 12 м микроавтобуса во Владивостоке не было прав
Команду Семака уравняли со «Спартаком». Что происходит в «Зените»
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя