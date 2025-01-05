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Сегодня, 18:21

Нападающий СКА Короткий — о Демидове: «Ваня очень одаренный игрок, мы с ним друзья»

Камила Абдурахманова
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Форвард СКА Матвей Короткий рассказал об игре форварда петербургского клуба Ивана Демидова.

— У Ивана Демидова в игре с ЦСКА два гола и результативная передача. Является ли он для вас примером?

— Ваня очень одаренный игрок. Несмотря на его одаренность, он очень много работает, чтобы развивать свой потенциал. И я слежу за ним, мы с ним друзья. Где-то спрашиваю у него какие-то моменты. А так он просто отличный игрок, — сказал Короткий «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 19-летний хоккеист заработал 29 результативных (12+17) очков в 39 матчах.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Иван Демидов
ХК СКА
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