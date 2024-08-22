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Сегодня, 21:27

Кузнецов — о переходе в СКА: «Я никогда в жизни не тренировался по шесть раз в день»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

«Насколько успел почувствовать дух СКА? Я ни разу в жизни не тренировался по шесть раз в день. Это одни из самых тяжелых тренировок, которые я только проходил. В такие моменты и видишь, кто на что способен. Ребята начинают нервничать и уставать, но в такие моменты и становятся командой. У нас были моменты, когда что-то не нравилось, когда считали, что много нагрузок, но мы все сделали, ни одной поблажки не просили. Самое главное, чтобы команда умела терпеть и бороться на зубах», — сказал Кузнецов.

31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.
Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК СКА
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