Нападающий СКА Хайруллин — о праздновании Нового года: «Морсик, водичка»

Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ, а также рассказал, как будет праздновать Новый год.

«Мы играли по счету, довели матч до победы. Считаю, что 4:0 хороший результат, хорошая победа. Сыграли на ноль, порадовали болельщиков. Есть ли новогоднее настроение? Особо такого настроения нет. Идет чемпионат, игры через день. Вздохнуть даже бывает нет времени. Сейчас немного переведем дух. Соберемся семьями, немного расслабимся. И потом уже в бой после Нового года. Мы, спортсмены, должны следить за собой. Морсик, водичка. А самое главное — совместное времяпровождение с семьей», — приводит слова Хайруллина «Спорт День за Днем».

СКА завершил 2023 год на четвертом месте в Западной конференции с 61 очком после 45 проведенных матчей. Первый матч в 2024 году армейцы проведут 3 января дома против «Витязя».