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КХЛ

24 декабря, 23:20

Нападающий СКА Хуснутдинов рассказал, почему главный тренер дал ему прозвище в честь Д'Артаньяна

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал, почему главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг дал ему прозвище в честь Д'Артаньяна.

— Роман Ротенберг на одной из пресс-конференций назвал вас Д'Артаньяном. Это самое необычное ваше прозвище в хоккейной карьере??

— Обычно в командах меня называли по имени или сокращенно просто Мара. Особенных прозвищ до этого не было, а тут бац — и Д'Артаньян! Посмотрел в зеркало: и действительно, что?то есть. Волосы длинные, усы с бородкой отрастил. И вправду похож на мушкетера. Так что, пожалуй, это самое необычное прозвище в моей карьере. В команде меня в основном по имени называют, но порой в шутку вспоминают, что я мушкетер Д'Артаньян.

— Вы стали самым молодым армейским нападающим, который достиг отметки 100 матчей в КХЛ. Как отреагировали на это достижение? Знали заранее, что можете стать автором такого рекорда??

— Узнал об этом после игры, когда увидел пост в социальных сетях. Потом уже и ребята подхватили. Даже не предполагал, что установил какой?то рекорд. Это стало для меня полной не­ожиданностью.?

— Следите за такой статистикой??

— Воспринимаю это скорее как приятный бонус. Лучше, конечно, когда достижениями становятся набранные очки, но сыг­рать столько матчей в КХЛ тоже приятно, — цитирует Хуснутдинова пресс-служба СКА.

Источник: https://read.ska.ru/interview/
ХК СКА
Роман Ротенберг
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