Нападающий СКА Воробьев: «Не обращаю внимания на свою статистику»

Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Здорово, что выиграли, я надеюсь, сделали приятное болельщикам и себе задали настроение на Новый год. Я не обращаю внимания на свою статистику. Другие ребята забивают, главное, что команда выигрывает, остальное — второстепенно. Мы всегда стараемся выигрывать, особенно когда играем дома при своих болельщиках. Так что все реально», — приводит слова Воробьева «РБ Спорт».

Воробьев в нынешнем сезоне КХЛ провел 39 матчей и набрал 28 (13+15) очков за результативность. СКА завершил 2023 год на четвертом месте в таблице Западной конференции.