Нападающий СКА Воробьев: «Когда начнется плей-офф, легких игр не будет. Работаем в привычном режиме»

Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал поражение команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2 ОТ).

«Эмоций уже не осталось. Все на поле оставили. Обидно, что упустили игру, вели 1:0, пропустили... В овертайме могли решать, хорошие моменты были. Обидно. Усталость? Когда начнется плей-офф, легких игр не будет. Поэтому работаем в привычном режиме, готовимся к играм», — сказал Воробьев «ВсеПроСпорт».

«Металлург» после 49 матчей лидирует в таблице Восточной конференции с 68 очками. СКА идет на четвертой строчке на Западе с 64 очками в 48 играх.