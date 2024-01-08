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Сегодня, 20:23

Нападающий СКА Воробьев: «Когда начнется плей-офф, легких игр не будет. Работаем в привычном режиме»

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Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал поражение команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2 ОТ).

«Эмоций уже не осталось. Все на поле оставили. Обидно, что упустили игру, вели 1:0, пропустили... В овертайме могли решать, хорошие моменты были. Обидно. Усталость? Когда начнется плей-офф, легких игр не будет. Поэтому работаем в привычном режиме, готовимся к играм», — сказал Воробьев «ВсеПроСпорт».

«Металлург» после 49 матчей лидирует в таблице Восточной конференции с 68 очками. СКА идет на четвертой строчке на Западе с 64 очками в 48 играх.

Источник: ВсеПроСпорт
Михаил Воробьев
ХК СКА
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