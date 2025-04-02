Форвард СКА Акользин — о матче с «Динамо»: «Хотели выиграть в основное время, потому что соперник подсел»

Нападающий СКА Павел Акользин заявил, что команде не давали установку закончить четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» в основное время.

Игра прошла в среду, 2 апреля, и завершилась победой бело-голубых во втором овертайме (5:4).

— Была ли установка закончить матч в основное время? Всегда лучше выигрывать в основное время, потому что не известно, сколько ты будешь играть в овертайме, сколько сил отдашь. Но такой установки не было — просто мы хотели выиграть в основное время, потому что соперник, было видно, подсел. Мы очень много играли в их зоне в третьем периоде. После того, как мы сравняли счет, мы еще имели много моментов. Попали два раза в штангу. Не получилось. Видимо, удача была не на нашей стороне.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет 4 апреля в Москве. Команда Алексея Кудашова в случае победы выйдет в 1/4 финала плей-офф КХЛ.