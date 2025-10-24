Нападающий СКА Плотников перед матчем с «Сочи»: «Вышли с другим настроением. Сразу появилась некая злость»

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал о том, с каким настроением команда готовится к домашней игре FONBET чемпионата КХЛ с «Сочи». Она пройдет 24 октября.

«Мы немножко поговорили после прошлой игры. Вчера было собрание, тренеры указали на наши ошибки, вроде все поняли. Вышли с другим настроением. Сразу появилась некая злость, которая нужна нам в игре. Надеюсь, сегодня все мы это покажем», — цитирует Плотникова клубная пресс-служба.

После поражения от ЦСКА (3:4) хоккеисты СКА провели закрытое собрание без тренерского штаба.

Проигрыш ЦСКА стал для СКА девятым в 11 последних матчах.