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29 марта, 23:23

Андронов — о поражении от «Динамо»: «СКА нужно упростить игру»

Федор Носов
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Нападающий СКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 OT, 0-2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Что скажешь по матчу? Как СКА может вытащить серию?

— Упорный матч. Очень строго играли обе команды. Нужно упростить игру. Мы хотим лишний пас отдать.

— Первый период был тяжелый для СКА. Насколько сложно было вкатиться?

— Это плей-офф. Игры через день. Не думаю, что для нас было проблемой вкатиться. Они активно начали. Хорошо, что выстояли.

— СКА проигрывает в серии со счетом 0-2. На команду всегда серьезное давление. Как сейчас играть в Питере в такой ситуации?

— Мы все профессионалы. Давление должно придавать нам больше эмоций. Едем домой к нашим болельщикам. Хотим вернуться сюда.

— Характер игры изменится?

— Нам скажут тренеры. Если скажут поменять, то мы это сделаем. У нас задача выиграть одну игру.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Артем Чернов (в&nbsp;синем) атакует ворота СКА.Кузнецов в ключевой момент сделал лишний пас, а Гусев бросил и забил в овертайме! СКА едет в Петербург при 0-2
Сергей Андронов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Кубок Гагарина
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