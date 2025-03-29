Андронов — о поражении от «Динамо»: «СКА нужно упростить игру»

Нападающий СКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 OT, 0-2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Что скажешь по матчу? Как СКА может вытащить серию?

— Упорный матч. Очень строго играли обе команды. Нужно упростить игру. Мы хотим лишний пас отдать.

— Первый период был тяжелый для СКА. Насколько сложно было вкатиться?

— Это плей-офф. Игры через день. Не думаю, что для нас было проблемой вкатиться. Они активно начали. Хорошо, что выстояли.

— СКА проигрывает в серии со счетом 0-2. На команду всегда серьезное давление. Как сейчас играть в Питере в такой ситуации?

— Мы все профессионалы. Давление должно придавать нам больше эмоций. Едем домой к нашим болельщикам. Хотим вернуться сюда.

— Характер игры изменится?

— Нам скажут тренеры. Если скажут поменять, то мы это сделаем. У нас задача выиграть одну игру.