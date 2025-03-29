29 марта, 23:23
Нападающий СКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 OT, 0-2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
— Что скажешь по матчу? Как СКА может вытащить серию?
— Упорный матч. Очень строго играли обе команды. Нужно упростить игру. Мы хотим лишний пас отдать.
— Первый период был тяжелый для СКА. Насколько сложно было вкатиться?
— Это плей-офф. Игры через день. Не думаю, что для нас было проблемой вкатиться. Они активно начали. Хорошо, что выстояли.
— СКА проигрывает в серии со счетом 0-2. На команду всегда серьезное давление. Как сейчас играть в Питере в такой ситуации?
— Мы все профессионалы. Давление должно придавать нам больше эмоций. Едем домой к нашим болельщикам. Хотим вернуться сюда.
— Характер игры изменится?
— Нам скажут тренеры. Если скажут поменять, то мы это сделаем. У нас задача выиграть одну игру.