Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:35

Алистров — о разгромном поражении СКА от «Спартака»: «Не наш день в плане реализации»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Нападающий СКА Владимир Алистров прокомментировал «СЭ» поражение своей команды от «Спартака» (0:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— В целом играли нормально, получали контратаки, пропускали шайбы. Самое главное, что играли до самого конца и при таком счете не опустили руки, — сказал Алистров.

— При этом по броскам у СКА было преимущество.

— Да.

— Выходит, комплексная проблема с реализацией и обороной?

— Да. Может, где-то не наш день был в плане реализации. Но, повторюсь, играли до конца, и это самое главное.

— Как психологически забыть это крупное поражение?

— Да просто продолжать играть. У команды есть характер — это главное. Настраиваемся на следующую игру. В хоккее все бывает, — сказал Алистров «СЭ».

После этого поражения СКА опустился на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (54 очка). «Спартак» набрал 57 очков и поднялся на 2-е место.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Верховный суд разъяснил, может ли водитель пить алкоголь после ДТП
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Обвиненный в убийстве своих детей в Тверской области мужчина умер в больнице
Сегодня
Вчера
Неделя