Нападающий СКА Воробьев считает, что на поражение команды от «Куньлуня» повлияли удаления

Нападающий СКА Михаил Воробьев в комментарии «СЭ» высказал мнение о поражении своей команды от «Куньлуня» (4:5) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

В течение заключительных шести минут встречи армейцы сумели забросить в ворота китайской команды три шайбы подряд.

— В первом периоде мы, может, как-то неправильно играли, а во втором моменты были. Пропустили нелепые голы. Надо чуть построже играть в обороне и поменьше удаляться.

Удаления? Может, чересчур было желание выиграть борьбу, где-то неосторожно проводили силовые приемы, подбивали клюшкой, зацепки делали. Может, так получилось от большого желания. Концовка? Нужно было раньше начинать забивать, а не в конце игры. Игра длится 60 минут, они отстояли до конца, а мы не смогли сравнять, — сказал Воробьев «СЭ».

У СКА прервалась серия из 5 побед подряд. В турнирной таблице «Запада» армейцы находятся на третьей строчке, набрав 13 очков в 10 матчах. «Куньлунь» занимает 10-е место с 8 баллами.