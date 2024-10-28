Нападающий СКА Бардаков — о победе над «Сибирью»: «Тяжелая для нас игра была»

Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Тяжелая для нас игра была, потому что соперник правда был очень организованным, построение у них хорошее в средней зоне. Радует, что мы тоже играли хорошо и забили свои голы в третьем периоде. Хотелось не только на выезде забивать по 20 шайб, и дома забить достаточное количество, — сказал Бардаков.

СКА одержал 7-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 31 очком занимает 2-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 19 очками — на 7-й строчке «Востока».