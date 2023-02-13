Нападающий СКА Жафяров набрал 300-е очко в КХЛ

СКА нанес поражение «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.

Нападающий СКА Дамир Жафяров в матче с «Барысом» набрал 300-е очко в КХЛ. По результативности среди игроков, родившихся после 1 января 1994 года, он уступает только Константину Окулову.

Топ-5 самых результативных игроков, которые родились после 01.01.1994

1. Константин Окулов — 305 очков (479 игр)

2. Дамир Жафяров — 300 (573)

3. Владимир Э. Ткачев — 267 (363)

4. Кирилл Капризов — 261 (340)

5. Анатолий Голышев — 258 (459)