Нападающий СКА Жафяров набрал 300-е очко в КХЛ

Сегодня, 19:25
СКА нанес поражение «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.
Нападающий СКА Дамир Жафяров в матче с «Барысом» набрал 300-е очко в КХЛ. По результативности среди игроков, родившихся после 1 января 1994 года, он уступает только Константину Окулову.
Топ-5 самых результативных игроков, которые родились после 01.01.1994
1. Константин Окулов — 305 очков (479 игр)
2. Дамир Жафяров — 300 (573)
3. Владимир Э. Ткачев — 267 (363)
4. Кирилл Капризов — 261 (340)
5. Анатолий Голышев — 258 (459)