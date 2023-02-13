0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:25

Нападающий СКА Жафяров набрал 300-е очко в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

СКА нанес поражение «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.

Нападающий СКА Дамир Жафяров в матче с «Барысом» набрал 300-е очко в КХЛ. По результативности среди игроков, родившихся после 1 января 1994 года, он уступает только Константину Окулову.

Топ-5 самых результативных игроков, которые родились после 01.01.1994

1. Константин Окулов — 305 очков (479 игр)

2. Дамир Жафяров — 300 (573)

3. Владимир Э. Ткачев — 267 (363)

4. Кирилл Капризов — 261 (340)

5. Анатолий Голышев — 258 (459)

Дамир Жафяров
Константин Окулов
ХК Барыс
ХК СКА
0
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Авангард» обыграл «Динамо» Минск, «Барыс» уступил СКА и другие матчи 13 февраля

«Витязь» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ