Нападающий СКА Зинченко рассказал, какой полезный совет ему дал Ротенберг

Нападающий СКА Иван Зинченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Алексеем Михайловым ответил на вопрос, какой полезный совет за время карьеры дал ему главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.

— Наверное, тут такая вещь, что тренеры в хоккее примерно говорят одно и то же, — начал Зинченко. — В нашем случае, в СКА собрано, не побоюсь такого слова, много звезд, и важно найти слова, что мы должны стать одной командой, одним целым. Это ключевое, что нам говорят.

— То есть, вопрос мотивации?

— Да. Но также и по тактическим действиям, кто играет, кто не играет, — сказал Зинченко «СЭ».