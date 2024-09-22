Нападающий «Сочи» Хафизов: «Кузнецов швырнул мне снегом в лицо на вбрасывании»

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов в интервью «СЭ» рассказал об игре против СКА, в которой он отпраздновал гол в стиле нападающего армейцев Евгения Кузнецова.

— Он начал трешток, провокации. Почему-то у меня возникло желание отпраздновать так гол, поддеть его. Классный хоккеист появился в лиге, заводит не только свою команду, но и соперника. Может подколоть словесно.

— О чем говорили с ним после матча?

— Он сказал: «Я думал, будет весело, ты поймешь мою шутку». Это он про эпизод, когда швырнул мне снегом в лицо на вбрасывании. Непонимание возникло. Евгений извинился за тот эпизод. Обид никаких нет. Даже прикольно, что можно «покусаться» с таким прославленным игроком.

Матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Сочи» — СКА (4:7) состоялся 19 сентября. Хафизов оформил дубль, отметившись на 43-й и 47-й минутах.