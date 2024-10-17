Нападающий «Сочи» Криштоф самовольно покинул команду

Сегодня, 15:03
В «Сочи» заявили, что нападающий Михал Криштоф самовольно покинул расположение команды. Сочинский клуб намерен решать данный вопрос в правовом поле.
«Во вторник, 15 октября, Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках «Урока хоккея» в средней школе №18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», — говорится в заявлении «Сочи».
Также отмечается, что 31-летний Криштоф ранее получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока не выходил с официальным запросом на российскую команду. Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков сообщил Криштофу, что клуб по-прежнему заинтересован в его услугах и не планирует разрывать с ним контракт. Главный тренер «леопардов» Сергей Зубов, в свою очередь, объяснил хоккеисту причины сокращения его игрового времени. Однако, как утверждают в «Сочи», словацкий нападающий не был готов к конструктивному диалогу.
Криштоф присоединился к «Сочи» в 2023 году. Ранее он выступал за «Адмирал». В нынешнем сезоне форвард провел за команду 10 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 3 результативными передачами.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
|
Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|13
|16
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|15
|11