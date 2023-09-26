Мичков объяснил шестиматчевую победную серию «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Отличная командная игра, очень здорово сыграли в меньшинстве, это сегодня было ключевое. Двигаемся дальше, от игры к игре, готовимся к следующему сильному сопернику, будем играть только на победу.

— У «Сочи» 6-матчевая победная серия. В чем секрет?

— Командный дух, командный характер на высоте. Правильная игра в обороне и свои моменты реализовываем более менее неплохо. Есть, к чему стремиться, чтобы играть еще увереннее.

— На последней минуте вы и под шайбу ложились, прессинговали в чужой зоне, выполняли много черновой работы.

— Если это необходимо для команды, каждый игрок это должен выполнять. Если все игроки будут выполнять подобную работу, выкладываться на максимум, будет победная серия не из 6 матчей, все игры так можно выиграть.

— Вы свои первые шайбы забросили только в прошлом матче. Почему так долго не удавалось открыть личные достижения?

— Хорошо, что команда выиграла, не важно, кто забивает. Все идет во благо команды, это главное.

«Сочи» вышел на 4-е место на «Западе», набрав 14 очков. «Спартак» с 13 очками занимает 5-е место.