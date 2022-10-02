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Сегодня, 21:22

Нападающий «Сочи» Попугаев: «Любой хоккеист вам скажет, что всегда приятнее забивать в тех матчах, которые потом завершаются победой»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Сочи» Никита Попугаев в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:5 ОТ) оформил свой первый дубль в КХЛ.

— Если абстрагироваться от того, что «Сочи» уступил в овертайме, правильно будет сказать, что команда провела хороший яркий матч?

— Да, мы действительно сыграли хорошо, солидно. Создали много моментов, играли с большим желанием. В первом выездном матче нам противостояла команда топ-уровня, поэтому взять в такой игре одно очко — это неплохо. Понятно, что в каждом матче стараемся играть только на победу, но не всегда это получается. Знаем о том, где допустили ошибки, будем их исправлять.

— Сегодня вы сделали первый дубль на уровне КХЛ. Какие ощущения?

— Любой хоккеист вам скажет, что всегда приятнее забивать в тех матчах, которые потом завершаются победой. Рад, что удалось забить две шайбы, надеюсь, это придаст мне дополнительной уверенности. Буду стараться и дальше приносить пользу команде.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/nikita-popugaev-budu-staratsya-i-dalshe-prinosit-polzu-komande/
Никита Попугаев
ХК Барыс
ХК Сочи
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