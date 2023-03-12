Нападающий «Сочи» Петьков рассказал, когда в последний раз виделся с Иванюженковым

Нападающий ХК «Сочи» Кирилл Петьков рассказал, что виделся с форвардом команды Артемом Иванюженковым позавчера на тренировке.

«Ничего не знаю. Ни о какой ситуации. Последний раз виделись с ним позавчера. Мы тренировались. Я ничего не слышал, я сейчас в Санкт-Петербурге», — сказал Петьков «СЭ».

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Иванюженков задержан по подозрению в убийстве, которое произошло во время празднования дня рождения в кафе в Подольске, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение от чего он скончался на месте.