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КХЛ

Сегодня, 15:13

Нападающий «Сочи» Петьков рассказал, когда в последний раз виделся с Иванюженковым

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Нападающий ХК «Сочи» Кирилл Петьков рассказал, что виделся с форвардом команды Артемом Иванюженковым позавчера на тренировке.

«Ничего не знаю. Ни о какой ситуации. Последний раз виделись с ним позавчера. Мы тренировались. Я ничего не слышал, я сейчас в Санкт-Петербурге», — сказал Петьков «СЭ».

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Иванюженков задержан по подозрению в убийстве, которое произошло во время празднования дня рождения в кафе в Подольске, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение от чего он скончался на месте.

Позже в СК РФ сообщили, что Иванюженков не причастен к убийству.

Артем Иванюженков
КХЛ
ХК Сочи
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