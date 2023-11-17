Форвард «Спартака» Беляев — о низкой результативности: «Буду работать, будут голы»

Нападающий «Спартака» Александр Беляев высказался о своей результативности в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Когда ждать чудес и голов от меня? Две игры не забивал, да. Ассист есть с «Салаватом», но от игры к игре не приходится. Есть моменты: пытаюсь бросить, создать, забить. У меня партнеры — мастера, хорошо открываются, остается дело за малым — отдать точную передачу. Буду работать, будут голы. Все приходит через труд и дисциплину», — цитрует Беляева Legalbet.

24-летний Беляев провел 18 матчей в КХЛ-2023/24 и набрал 6 (3+3) очков.

«Спартак» лидирует в Западной конференции, набрав 47 очков в 32 играх.