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Сегодня, 18:17

Пашин считает, что «Спартак» владел инициативой в матче с «Салаватом Юлаева»

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Нападающий «Спартака» Александр Пашин в интервью «СЭ» поделился эмоциями после матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:5).

— Хорошо начали, но потом расслабились. Во втором периоде вышли не готовыми, у соперника были быстрые контратаки. Мы же совершили много потерь, из-за этого голы пропустили и не смогли вернуться в игру.

— Вы воспитанник «Салавата Юлаева», все еще по-особенному здесь играется?

— Наверное, да, есть такие ощущения. Рад возвращаться в Уфу, нравится эта арена, нравится, как здесь болеют.

— Были сегодня на трибунах родственники, друзья?

— Разумеется. Много знакомых и родственников.

— В чем причина третьего поражения «Спартака» подряд?

— Много ошибок ненужных, не поддерживаем друг друга ни в атаке, ни в обороне, надо друг друга поддерживать, дорабатывать. Надо работать, пока немного не получается у нас.

— Даже несмотря на то, что проигрывали, было видно, что «Спартак» владел инициативой и во втором, и в третьем периоде, но соперник просто ловил вас на контратаке.

— Да, во втором периоде они забили быстрые голы, мы неправильно сыграли, было уже тяжело вернуться.

— Что говорил во время таймаута Алексей Жамнов?

— Надо играть в свою игру, делать правильные вещи, которые мы не сделали.

«Спартак» с 44 очками занимает второе место в таблице Западной конференции.

(София Митченкова)

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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