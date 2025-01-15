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Сегодня, 22:55

Форвард «Спартака» Филин — об игре с «Автомобилистом»: «Выходили все заряженными, но немного не повезло»

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Нападающий «Спартака» Егор Филин прокомментировал итог матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).

— Не было сегодня лидерской тройки прошлого сезона, но при этом шанс получили молодые игроки. Как относитесь к тому, что тренерский штаб дал им шанс?

— Да, конечно, надо всегда пользоваться шансом. Если дают больше играть, значит надо забирать это место и становиться лидером.

— Можно ли сказать, что поражение в дерби с ЦСКА могло оставить след на сегодняшнем матче?

— Выходили все заряженными, немного не повезло, у каждого какие-то индивидуальные ошибки.

— Вы сегодня приняли участие в двух шайбах Ружички. Какую передачу можете отметить?

— Хорошо, что наше звено забило дважды. Но команда проиграла — поэтому отметить даже нечего.

Анна Бирюкова

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Егор Филин
Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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