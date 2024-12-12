Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:15

Нападающий «Спартака» Филин надеется на создание хоккейного клуба в Калининграде

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Егор Филин заявил, что Калининграду не хватает хоккейной команды.

«Когда мы были в Калининграде, то разговаривали с друзьями об этом. Странно, что в таком городе нет хоккейной команды. Думаю, народ бы ходил и любил хоккей.

Был на футболе, когда «Балтика» себе обеспечила выход в РПЛ. Атмосфера очень домашняя, дружелюбная, все воспитанные. Разные поколения ходят: дети, пожилые люди... Команда играла в первой лиге, а был почти полный стадион! Думаю, на хоккей был бы такой же спрос.

Популярность команды была бы запредельная. Город сам по себе очень красивый. Туда бы и хоккеисты с удовольствием поехали играть», — сказал Филин Legalbet.

Источник: Legalbet
Егор Филин
Хоккей
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Экс-губернатора Рязанской области Любимова арестовали по делу о взятке
Власти ФРГ призвали немцев быть готовыми к блэкаутам и запастись едой
Подносова назвала сотрудничество судей СНГ механизмом улучшения качества правосудия
«Химки» могут сняться с РПЛ? Как тогда изменится турнирная таблица?
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Сегодня
Вчера
Неделя