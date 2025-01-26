Рубцов — о победе над «Локомотивом»: «Тренеры сказали выходить на лед и биться друг за друга»

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов прокомментировал победу команды над «Локомотивом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в субботу, 25 января, и завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых. Московская команда уступала 0:2 по ходу матча.

«Может быть, из-за того, что игра дневная, мы не сразу проснулись. Нам все равно, с кем играть. Все люди, все из одного теста, лидер или нет. Выходим и играем с любым соперником. В матче с «Локомотивом» у нас не было задачи меньше играть в тело, наоборот, [тренеры] сказали выходить на лед и биться друг за друга», — цитирует Рубцова Legalbet.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ с 78 очками. «Спартак» с 62 баллами располагается на третьем месте.