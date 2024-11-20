Нападающий «Спартака» Рубцов о личном прогрессе: «Я много тренируюсь, мне доверяет тренерский штаб»

20 ноября, 23:16
Нападающий «Спартака» Герман Рубцов прокомментировал победу над «Амуром» (7:3) в матче FONBET Чемпионат КХЛ. Рубцов в этой встрече набрал 1 (1+0) очко.
— Ваш прогресс виден с каждым матчем. Что-то изменилось в личной подготовке с прошлого сезона?
— Я много тренируюсь, мне доверяет тренерский штаб — все это влияет.
— Третий матч выигрываете с разгромным счетом после поражения от «Локомотива». Тренерский штаб внес коррективу в игру? Или все также в раздевалке стоит разговор про «играть все шестьдесят минут»?
— Нам говорят все время про это, мы прислушиваемся. Хорошо, что сейчас все так получается.
«Спартак» одержал третью победу подряд. Команда Алексея Жамнова набрала 41 очко после 28 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Анна Бирюкова