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16 февраля, 23:25

Нападающий «Спартака» Талалуев: «Получили больше сил и уверенности в позитивное будущее»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий московского «Спартака» Илья Талалуев рассказал о победе в дерби с «Динамо» (2:1) и своем решающем голе в концовке игры.

«Сейчас настроение лучше, чем после предыдущей игры. Для нас сегодняшний матч был очень важен. Но нужно было выигрывать и позавчера. Были некоторые моменты, которые удалось исправить. Лучше разобрали большинство соперника. Наши ребята в меньшинстве сыграли классно. Красавцы. Где-то подтащил и Патрик Рибар. Из-за этих нюансов и добыли победу.

Сегодня мы получили больше сил и уверенности в позитивное будущее. Мы имеем все шансы выиграть оставшиеся четыре матча чемпионата. Отдельное спасибо болельщикам. У «Спартака» они самые лучшие по всей России. Да, фанаты разозлились на нас из-за последних результатов, но это нормально. Надеюсь, будем радовать их чаще.

Как я попал по шайбе в эпизоде с победным голом? Андрей Локтионов выполнил потрясающую и зрячую передачу, мне оставалось только забить. Да я и сам удивился, что так получилось. Просто хлопнул по шайбе. Хорошо, что удалось попасть», — цитирует игрока сайт красно-белых.

Источник: https://spartak.ru/news/events/my-imeem-vse-shansy-poluchili-bolshe-sil-i-uverennosti/
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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