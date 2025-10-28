Видео
28 октября, 19:10

Морозов признался в употреблении кокаина: «Осознаю свою ошибку и принимаю ответственность»

Алина Савинова
Иван Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Иван Морозов сделал заявление по поводу положительной допинг-пробы. 25-летний хоккеист признался, что действительно употреблял кокаин.

16 сентября форвард был временно отстранен от участия в тренировках и матчах московской команды из-за положительной допинг-пробы. Сообщалось, что в крови Морозова были найдены наркотические вещества.

«В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина. Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями. Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся», — написал Морозов в своих соцсетях.

Хоккеист принес извинения руководству «Спартака», тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам. Он отметил, что это событие стало для него серьезным уроком.

«Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что я с таким трудом создавал годами. Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов. Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться», — добавил он.

В сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ Морозов провел 64 матча и набрал 50 (19+31) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 12 (5+7) очков в 12 играх.

В сезоне-2025/26 форвард провел 4 матча в регулярном чемпионате, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

61

  • андрей михайлович

    А у свиней то футболисты , то хоккеисты этой эту херню жрут

    29.10.2025

  • Dolphin75

    Что характерно, сообщество любителей алкоголя не одобрило поступок Ивана)))

    28.10.2025

  • zg

    Щука,где ты его нашел то и нахрена искал?!Жизнь скучной казалась?!Тьфу!Дэбыл!

    28.10.2025

  • greyk

    Поцелуй себя в зад, сопливый.

    28.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Дядя Федя ты дурак?НХЛ ваще *уй клала на все ВАДА и прочую дрочь.Кузю нашего поймали с первым и никакая НХЛ его не дисквальнула.Ты тупенький мат.часть учи прежде чем царапать..

    28.10.2025

  • greyk

    Этот персонаж заслуживает лишения лицензии пожизненно. Почему Морозов молчит? У нас есть терпимость к наркоте? В НХЛ его бы уже сожрали и выперли. Наркот херов.

    28.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Ты о чем??? Какому Миллеру? Что за чушь ты несешь?

    28.10.2025

  • iskitim1974

    В то время когда идет война, он су*а наркотики жрет. А ты это миллеру и ему подобным выскажи, хотя бы здесь...4 тыщи комментов меньше, чем за 2 года и наверняка почти все здесь, на ветках спартака.

    28.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Как же он посмел???....а как же скрепы, духовность, традиционные ценности, хоругвии???...негодяй бездуховный...

    28.10.2025

  • Топотун

    Сколько ровно грамм весит ? Думаешь Грэг бодяжит ??

    28.10.2025

  • iskitim1974

    нет никакой спартаковской секты. есть болельщики спартака, которых в России больше, чем у всех вместе взятых команд... есть кучка чертей,которые обьеднились в секту и шарятся по веткам спартака, чтобы обосрать всё, что связано со спартаком. при чём одни и те же...специально прошёл по веткам других клубов-там почти нет спартаковских болельщиков. даже в спартаковские телеграмм-каналы засовываете своё епало.

    28.10.2025

  • Ivan Ivanov

    В Москва-сити 300$ чистейший.

    28.10.2025

  • Топотун

    Транс, хочешь коитус под кокосом ?

    28.10.2025

  • Топотун

    Герой на героине. В Гей-Хаусе продается в каждом сортире.

    28.10.2025

  • Топотун

    Почём грамм ?!

    28.10.2025

  • Топотун

    Хороший был номер первый или мел?

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Оказывается . Законы почитай

    28.10.2025

  • Дима Питерский

    Главное, сделать правильные выводы и завязать с этой дрянью.

    28.10.2025

  • Футболист Сапогов

    )) Ты издеваешься? Ты начал про поцелуи, секс, бабушку и дедушку! Это тут при чем? И самое главное: "МУЖИК". Кто мужик? Этот нарик? Этот зажравшийся козел, который не знает куда деньги девать? В то время когда идет война, он су*а наркотики жрет. Ну да "мужик".

    28.10.2025

  • uAl

    административка в его случае. была бы уголовка, если установили приобретение и в необходимом размере. тут никто не видел, как он приобретал

    28.10.2025

  • Сон Морфей

    Долой долой наркош с лиги, пирамида Маслоу верхняя часть, совсем уж жиру бесятся

    28.10.2025

  • Женек10

    теперь ему дорога только в НХЛ .. звучит не очень страшно

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Вот вы все, минусующие..... Вы, ладно думать, вы хотя бы читать умеете? Вот в каком месте я сказал, что допинг, или наркота - это хорошо???? Почувствуйте разницу! Я сказал, что Морозов молодец, что не стал выдумыват. дебильные отговорки. А честно признал, что виноват.

    28.10.2025

  • uAl

    употребление наркотиков не уголовка.

    28.10.2025

  • knight templar

    Оказывается употребление кокаина это не уголовное преступление, а всего лишь нарушение антидопинговых правил.

    28.10.2025

  • spartsmen

    прошлюхин, ты про кого?

    28.10.2025

  • spartsmen

    ты-то сраное пробитое дупло куда лезешь? подлизывай свой анус, как собачка мюллера. сидишь и лижешь жопу. а мюллеру по хер. только у тебя дерьмо на язычке.

    28.10.2025

  • spartsmen

    ты не умён. и не старайся казаться таким.

    28.10.2025

  • spartsmen

    не пожарь. русские сгинут не от этого.

    28.10.2025

  • spartsmen

    дай-то не верю в бога кто. если мороз верующий, то пусть самобичевание делает. а енсли божечка есть, то у него с войнами затык случился. кончился божечка. ещё когда гейфашропа шла на советы. год мин унс вещали пряжки. ну и сдохли с готом, которого нет.

    28.10.2025

  • ALEX1984

    Спартаковцам можно ! Они ж "народные" !

    28.10.2025

  • ALEX1984

    Так это те же самые , что допы и пятачки подставляли за своего наркобарона Промеса . Что с этих преступников взять ?

    28.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Понять и простить...

    28.10.2025

  • Яна Калинина

    А за покупку,употребление-уже не наказывают?можно сказать,что дико извиняюсь?)

    28.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Авиатор, то что сегодня нам кажется "нет проблем" - завтра легко может превратиться во что угодно! Я думаю таких примеров ты сам знаешь миллион. Закрываем эту тему. Если вы так считаете ваше право. Но еще раз - он наркоман. Я так скажу про любого. Из-за этого погибают миллионы людей. А тут некоторые начинают его восхвалять. "Молодец, говорят. Значит у него есть будущее". Это приговор.

    28.10.2025

  • Iron Maiden

    Повезло, что дисква всего 3 месяца. Мозгов совсем нет. Еще ничего не выиграл, а уже пошел по стопам Кузи.

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Что не так?

    28.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Не мне Вам объяснять, что со спартаковской сектой спор бессмысленен ) Причём это буквально те же люди, что чморят Кузнецова и баскетболиста Курбанова.

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Самое главное, что я в курсе, что ты - мудила конченый

    28.10.2025

  • Товарищ Майор

    Твой сын в курсе что ты гей ?

    28.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ауевшие от непомерного баблоса недоигрочишки

    28.10.2025

  • Alexander Proschalykin

    Что выпускаем людей с тюрьмы?

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    У моих сыновей таких проблем нет

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Ну, если нет других примеров, и если, ты, как отец не можешь объяснить сыну, что такое хорошо, и чтоо такое плохо....

    28.10.2025

  • Алексей Гусев

    Кокаинуум

    28.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Кокосика захотел

    28.10.2025

  • Gordon

    Молодец, что не стал отмазки лепить. Значит у него есть будущее. Жаль, правда, шлейф гадости от любителей наклеивать ярлыки останется надолго, но тут ничего не поделать.

    28.10.2025

  • Футболист Сапогов

    По крайней мере, я не наркоман! И вообще сейчас говорим про этого игрочишку, которого ты пытаешься отбелить. С него пример могут брать миллионы мальчишек. Мне например не хотелось, чтобы мой сын видел такой пример. А ты????

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Ну.... время покажет. По мне - лучше так, чем какие-то детские оправдания придумывать.

    28.10.2025

  • fell62

    делал ...но я не медийная личность,теперь ему дорога только в НХЛ ..

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Ты безгрешен?

    28.10.2025

  • e.panov75

    Людям свойственно ошибаться. Возвращайся сильней.

    28.10.2025

  • Футболист Сапогов

    А какая разница? Наркоман он и есть наркоман. А как это случилось дело десятое.

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    А кто спорит? Но вот вы, лично - безгрешный? Святой? Ошибок никогда не делали?

    28.10.2025

  • fell62

    Мудака в зеркале увидишь, наркота зло...

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    М удак ты... сумасшедший, что возьмёшь...

    28.10.2025

  • fell62

    Диллеров сдал,или типа случайно нашел?

    28.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Мужик. Не через поцелуи, не через секс, не бабушка в пирожок, не дедушка в чай подмешали. Всё бывает. Жду возвращения.

    28.10.2025

  • За спорт!

    Понять, простить.

    28.10.2025

    Иван Морозов
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Спартак (Москва)
