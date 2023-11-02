Игрок «Спартака» Цыплаков — о поражении ЦСКА: «Не хватило удачи»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков проккоментировал свою игру в матче против ЦСКА (0:3) в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Вы достаточно ярко смотрелись на льду по ходу всего матча. Во втором периоде было две попытки реализовать гол. Чего не хватило «Спартаку»?

— Не хватило удачи. Все было бы по-другому, если бы гол Голдобина засчитали — была бы совершенно другая игра. Надо было забрасывать быстрый гол в третьем периоде.

— В первом периоде борьба началась с первых минут и продолжалась всю двадцатиминутку. Была ли какая-то установка в перерыве на второй период?

— Мы знаем, что ЦСКА играет во втором периоде хорошо, нам надо было больше контролировать шайбу и задавать темп игры.

— Держите лед на коленках...

— Небольшое повреждение, зацепился за борт.

— В субботу встреча с «Торпедо». Как будете настраиваться?

— Я считаю, что мы хорошо провели матч, не было безраличия. Думаю с «Торпедо» будет красивый хоккей, настрой на победу.

— На «Мегаспорте» было практически 10 тысяч болельщиков. Ощущалась ли эта цифра, находясь на площадке?

— Конечно. Всегда приятно играть при заполненной арене, сразу чувствуешь отвественность перед людьми, которые отложили дела и пришли на хоккей.

— Какой комментарий хотели бы передать болельщикам перед следующим матчем?

— Пусть не унывают, постараемся показать красивый хоккей.

Анна Лазарева