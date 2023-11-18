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Сегодня, 17:35

Максим Цыплаков — о пятиминутном штрафе: «Волновался, чтобы ребята выстояли»

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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, отметившийся голом в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (5:3), рассказал о заброшенной шайбе и поддержке болельщиков.

— Что касается гола — сыграли успешно на добивании, подставили конек. Так и планировали?

— Я вообще простреливал на Локтионова, но так получилось, что шайба залетела.

— У вас на данный момент 99 очков в КХЛ, впереди юбилей.

— Да, мне еще сказали перед игрой об этом.

— Эта новость вас замотивировала?

— Да особо нет. Не слежу за статистикой, просто вышел играть как всегда заряженным на победу.

— Получили в третьем периоде пять минут штрафа. О чем думали, сидя на скамейке?

— Волновался, чтобы ребята выстояли, и «Лада» не перехватила инициативу.

— В целом, довольны игрой команды?

— Да, все сегодня отлично поработали.

— Недавно мы разговаривали о поддержке болельщиков. Как на ваш взгляд сегодня трибуна достаточно была шумной?

— Да. Спасибо большое болельщикам за поддержку, их было прекрасно слышно.

Команда Алексея Жамнова набрала 49 очков и продолжает занимать первую строчку в таблице Западной конференции. Тольяттинский клуб остался с 42 очками на третьей позиции в Восточной конференции.

(Анна Бирюкова)

КХЛ
ХК Лада
ХК Спартак (Москва)
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