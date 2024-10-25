Форвард «Спартака» Мальцев — о поражении от СКА: «Не умеем мы играть все 60 минут»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение от СКА (2:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Москве.

— Что не получилось? Потому что для вас матч был принципиальным.

— Первый период получился, потом опять все развалилось. Не умеем мы играть все 60 минут, сейчас это главная проблема. Будем решать.

— Об этом говорили почти 20 минут после окончания матча в раздевалке?

— Да, так и было.

— Не кажется странным, что тренер говорит об одних и тех же проблемах? Видно, что тренер бесится, хотя обычно он спокоен.

— Он прав, мы тоже бесимся, стыдно, обидно и жаль. Надо поговорить с командой, решить, что не получается. Поднадоело это немного уже.

— На ваш взгляд, поездка на Дальний Восток сказалась как-нибудь?

— Нет, не сказалась. Три дня отдохнули, у нас были нормальные перелеты, хорошие условия, говорить нечего.

— СКА набрал форму — у них 6-я победа подряд. Эту команду можно остановить?

— Можно конечно, надо было продолжать играть как в первом периоде. Любую команду можно обыграть, где-то желание пропадает, нет единой команды, целостности. Не играем друг за друга, наверное в этом проблема.

— Для тебя был матч непростой, потому что это была твоя родная команда. Какие внутри ощущения?

— Обидно, когда такой результат против родной команды. Хотелось показать больше, выиграть, доказать что-то. Сейчас немного отойдем, подумаем над ошибками и будем двигаться дальше.

СКА одержал шестую победу подряд и с 29 очками занимает второе место в Западной конференции, «Спартак» (25)расположился строчкой ниже. Для команды Алексея Жамнова это поражение стало третьим в последних пяти играх.

Анна Бирюкова