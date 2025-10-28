Мальцев — о голе лицом: «Отскоки всегда на пятаке, надо искать счастье там»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Что стало залогом успеха?

— Изначально мы были лучше, в третьем периоде немного подустали. Не очень хорошо играли, но удаления спасли.

— Почувствовали, что это тот самый ЦСКА? Не тот, что упустил преимущество в прошлом дерби.

— Мы ничего не ожидали, хотели сыграть хорошо на победу, порадовать болельщиков в конце домашней серии. Все зависело от самоотдачи и характера.

— Бывало ли, что забивали лицом, как в сегодняшней игре?

— Бывало, что забивал шлемом. Отскоки всегда на пятаке, надо искать счастье там.