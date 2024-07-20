Сегодня, 15:18
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поделился эмоциями от предстоящего благотворительного «Матча Года».
— Я знаю, что билеты разошлись за три дня, очень крутое мероприятие. Наверное, все хотят посмотреть на ребят с НХЛ, потому что на нас итак посмотрят в сезоне. Я думаю сегодня будет клево.
— Будете играть в полную силу?
— Да нет конечно, буду играть в удовольствие, раскрепощенно.
— Если в будущем Михаил Сергачев обратится к вам за помощью в организации такого мероприятия, вы согласитесь?
— Конечно. Если нужна будет моя помощь — я посодействую.
— С кем бы хотели сыграть в пятерке?
— С Порядиным конечно. С нами очень хочет Толчинский, поэтому посмотрим.
— В прошлом сезоне ты стал одним из законодателей моды. Сам подбираешь образы или жена помогает?
— Помогают все — и жена, и дочь. Я бы один не справился.
— Как поживает молодой отец Николай Голдобин? Успел ли ты уже проникнуть во все тонкости отцовства?
— Советую всем заводить детей, у кого еще нет. С третьего месяца уже стало все понятно, она уже начала улыбаться. Мне все нравится, я кайфую. Жду, когда подрастет, чтобы болтать с ней.
(Анна Бирюкова)