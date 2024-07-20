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Сегодня, 15:18

Голдобин об организации матча звезд НХЛ и КХЛ: «Если нужна будет моя помощь — я посодействую»

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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поделился эмоциями от предстоящего благотворительного «Матча Года».

— Я знаю, что билеты разошлись за три дня, очень крутое мероприятие. Наверное, все хотят посмотреть на ребят с НХЛ, потому что на нас итак посмотрят в сезоне. Я думаю сегодня будет клево.

— Будете играть в полную силу?

— Да нет конечно, буду играть в удовольствие, раскрепощенно.

— Если в будущем Михаил Сергачев обратится к вам за помощью в организации такого мероприятия, вы согласитесь?

— Конечно. Если нужна будет моя помощь — я посодействую.

— С кем бы хотели сыграть в пятерке?

— С Порядиным конечно. С нами очень хочет Толчинский, поэтому посмотрим.

— В прошлом сезоне ты стал одним из законодателей моды. Сам подбираешь образы или жена помогает?

— Помогают все — и жена, и дочь. Я бы один не справился.

— Как поживает молодой отец Николай Голдобин? Успел ли ты уже проникнуть во все тонкости отцовства?

— Советую всем заводить детей, у кого еще нет. С третьего месяца уже стало все понятно, она уже начала улыбаться. Мне все нравится, я кайфую. Жду, когда подрастет, чтобы болтать с ней.

(Анна Бирюкова)

Николай Голдобин
Хоккей
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