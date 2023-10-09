Павел Порядин: «Посвятил гол сыну»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин, забросивший свой первый дубль в сезоне в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:1), поделился эмоциями от игры, раскрыл имя ребенка и рассказал о том, как будет настраиваться на предстоящее дерби с ЦСКА.

— Сегодня у вас первый дубль за сезон. И дважды в ассистентах выступил Николай Голдобин. Во время второй реализации шайбы Николай смотрел на вратаря, а отдал пас вам, и вы уже поставили точку. Ожидали от него этого маневра? Отрабатывали это на тренировках?

— Я думаю, он меня перепутал с кем-то, поэтому отдал пас. Но если без шуток, то конечно, наигрываем такие моменты на тренировках, я открылся, и он это увидел. Итог — хороший гол.

— Поздравляем с рождением сына. После заброшенный шайбы на видеоповторе было видно, что показали жест «колыбельной». Уже определились с именем?

— Да, назвали Петром. И с Колей как раз договорились, что если забью — он сделает жест, как будто передает мне ребенка.

— Впереди дерби с ЦСКА. В предыдущем матче вы задали хороший тон игре, открыв счет уже на 35 секунде. Как будете настраиваться на матч?

— Я думаю надо посмотреть, проанализировать прошлую игру и постараться играть все 60 минут на отлично. А с настроем, я уверен, проблем не будет, потому что все понимают, что это за матч.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 11 октября.

Анна Бирюкова