Нападающий «Спартака» Пивчулин прокомментировал победу над «Куньлунем»

Нападающий «Спартака» Данил Пивчулин прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«После тайм-аута мы пришли в себя, стали играть правильнее. Для чего тренер взял тайм-аут при счете 5:1 в середине третьего периода? Чтобы успокоить нас, чтобы мы начали играть правильно. У нас был небольшой сумбур, расхлябанность появилась.

«Куньлунь» — хорошая команда. Просто мы в начале забили хорошие голы, повели в счете и довели дело до победы», — заявил Пивчулин Legalbet.

«Спартак» одержал пятую победу подряд. Московский клуб с 35 очками после 24 игр занимает второе место на «Западе». «Куньлунь» (18 баллов в 25 встречах) замыкает турнирную таблицу.