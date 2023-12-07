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КХЛ

7 декабря, 23:03

Порядин о подписании Ковальчука: «Жду игру, когда вместе выйдем на площадку»

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Нападающий «Спартака» Павел Порядин, отличившийся заброшенной шайбой в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3), рассказал о своем отношении к подписании Ильи Ковальчука.

— Вам в последнее время очень часто достается. Как минимум сегодня два раза на вас удалились.

— Стараюсь агрессивно играть. Где-то за счет движения уступаю и нарушают соперники. Не ищу подвоха в этом, но все равно стал внимательнее, с учетом количества травм в команде.

— Как относитесь к вызову на Кубок Первого канала?

— Вызов — это всегда приятно, положительные эмоции. Отдохну немного и будет видно.

— Как отнеслись к подписанию Ильи Ковальчука?

— Отлично, я думаю буду впитывать много информации. Большой мастер, жду игру, когда вместе выйдем на площадку.

«Спартак» возглавил турнирную таблицу КХЛ. На счету команды Алексея Жамнова 56 очков после 41 матча. «Сочи» с 32 очками в 40 играх располагается на 10-м месте в Западной конференции.

Илья Ковальчук
Павел Порядин
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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