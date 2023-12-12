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Сегодня, 14:30

Форвард «Спартака» Порядин: «Приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером, как Ковальчук»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин высказался о возвращении в команду Ильи Ковальчука.

«Не могу сказать, что удивился, поскольку разговоры об этом ходили давно. Но я не был в курсе ситуации, и, когда на кубе показали видео с ним и Жамновым, сильно обрадовался. Приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером. Несмотря на то что Илье 40 лет, думаю, он даст нам немало полезных советов как на площадке, так и в раздевалке. Лично пока пообщаться не довелось, только поздоровались. Совсем скоро он начнет тренироваться с коллективом — там и познакомимся», — цитирует Порядина RT.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с 40-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

По информации «СЭ», Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1244397-poryadin-kovalchuk-vozvraschenie-spartak
Илья Ковальчук
Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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