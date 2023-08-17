Нападающий «Спартака» Порядин: «Понимал, что перейду в другой клуб»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин в интервью «СЭ» рассказал о вариантах перехода в другие клубы в межсезонье.

— Я был ограниченно свободным агентом, понимал, что, скорее всего, перейду в другой клуб. Сезон затянулся, я отдыхал и доверил этот вопрос своему агенту. «Нефтехимику» я благодарен за то время, которое там провел, но хотелось бы выйти из зоны комфорта и продолжать расти.

— Вы сказали, что, скорее всего, не остались бы в «Нефтехимике». Были уверены, что покинете клуб?

— Мы поговорили с руководством, я высказал свою позицию, и мы были честны друг перед другом. «Нефтехимик» очень много мне дал, и в то же время, думаю, они понимали, что мне нужен новый вызов, я благодарен им за это. Для них в то же время это определенная перестройка. Мы отлично поговорили, у нас теплые отношения. Когда приеду в Нижнекамск, уверен, будет теплая встреча и буду рад со всеми увидеться.