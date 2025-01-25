Нападающий «Спартака» Рубцов заявил, что команда должна побыстрее забыть победу над «Локомотивом»

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов считает, что игрокам команды нужно поскорее забыть победу над «Локомотивом» (4:2) в связи со сложным календарем.

«Поговорили в первом перерыве. Ничего страшного, просто надо было чуть добавить в единоборствах, и пришла какая-то уверенность. Эту победу надо забыть поскорее, так как у нас тяжелая серия. Нет такого, что обыграли «Локомотив» — и расслабились», — сказал Рубцов ТАСС.

Следующие матчи перед перерывом на Матч звезд КХЛ «Спартак» проведет дома с ЦСКА (27 января), СКА (30 января), в гостях с «Северсталью» (2 февраля), «Локомотивом» (4 февраля) и «Торпедо» (6 февраля).